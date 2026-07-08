В Тюменской области объявлен режим "беспилотной опасности"

На территории Тюменской области введен режим беспилотной опасности, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Власти региона отмечают, что это превентивная мера. Жителям региона напоминают, что при встрече с БПЛА необходимо немедленно уйти. В безопасном месте следует позвонить по телефону 112. Запрещено снимать и распространять видеозаписи и фотографии БПЛА, в том числе их обломков, а также работы ПВО. За это предусмотрено наказание. Приближаться к обломкам БПЛА опасно для жизни.

В Уральском федеральном округе режим беспилотной опасности также введен в Курганской, Челябинской, Свердловской областях.