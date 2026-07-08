В России растет аудитория почти всех видеосервисов – даже заблокированных

В России растет дневная аудитория почти всех видеосервисов. Быстрее всего растет популярность сервисов "VK Видео" и YouTube. Последний, напомним, в РФ блокируется Роскомнадзором.

По данным ГК "Родная речь", у YouTube дневная аудитория в январе-мае 2026 года выросла на 4%, у сервиса "Яндекс Видео" – на 7,5%.

Но есть и те, у кого охваты сократились: Rutube ушел в минус на 13,6%, пишет "Коммерсант".

Эксперты полагают, что росту "VK Видео" способствует наличие экосистемы VK – у Rutube такого преимущества нет. Что касается заблокированных платформ, то они могут похвастаться сформировавшейся аудиторией и качеством контента, также их росту способствует осведомленность населения о методах обхода ограничений.