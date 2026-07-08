08 Июля 2026
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: Медиацентр ВФРГО &quot;Добрино&quot;

Сотни молодых людей собрались в Югре на форуме развития "Добрино" ради развития гражданского общества и добровольчества

В Ханты-Мансийске 1-14 июля проходит всероссийский форум развития гражданского общества "Добрино". Он идёт в три смены (1-5, 6-10, 11-15 июля) в национальном центре "Россия". Подробнее о мероприятии читайте в материале Накануне.RU.

Форум "Добрино" – место, где встретились активные и заряженные идеями молодые люди. Они вместе создают инструменты устойчивости, основанные на развитии гражданской и общественной позиции, добровольчества на трёх уровнях: устойчивое развитие себя и своей команды, региона и сообщества. В 2026 г. в мероприятии участвуют 500 человек в возрасте от 18 до 35 лет из десятков регионов России и ближнего зарубежья.

Они собрались ради создания и внедрения конкретных практических решений, обеспечивающих устойчивое развитие гражданского общества и добровольчества. Участники сделают это разными методами – от выявления проблем и развития компетенций до разработки, апробации и масштабирования социально значимых инициатив на региональном уровне. При этом особое внимание они уделяют формированию устойчивых сообществ и команд, способных обеспечивать долгосрочный эффект и интеграцию результатов форума на территориях.

Центральная площадь Ханты-Мансийска(2026)|Фото: Накануне.RU

Форум проходит в три смены. Участники первой (1-5 июля) работали над повышением устойчивости своих организаций и команд, разрабатывали и дорабатывали продукты НКО, формировали стандарт программы обучения для начинающих и типовой маршрут развития в экосистеме Добро.рф. Те, кто сейчас трудятся во второй смене (6-10 июля), занимаются командной работой по обмену опытом и тиражированию лучших практик организации добровольчества в регионах. Также за ними – внедрение стратегической инициативы "Добро – норма жизни". Она обеспечивает достижение национальной цели по участию 45% молодёжи в добровольческой и общественной деятельности.

Третья смена пройдёт 11-15 июля. В эти дни будут трудиться лидеры социальных проектов и общественных сообществ, влияющих на формирование повестки развития гражданского общества. Участники разовьют навыки публичного влияния, сформируют сообщество проводников смыслов Академии развития гражданского общества "Добрино", дополнят концепцию работы с движением #МЫВМЕСТЕ и "упакуют" результаты всех смен в методические, медиа- и коммуникационные продукты для внедрения в регионах.

Интерес к форуму в этом году стал рекордным: организаторы получили более 3,8 тыс. заявок из 82 стран мира, включая Россию. Лидерами по числу участников, прошедших отбор, стали Югра, Москва, ДНР и Свердловская область. Среди зарубежных гостей – представители Абхазии, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Южной Осетии. Открытие форума состоялось 1 июля. Выступая на нём, первый заместитель губернатора Югры Павел Тараканов сообщил, что мероприятие проходит в особенное время – Год единства народов России и Год молодой семьи в Югре. Волонтёры и добровольцы, как наиболее активная часть гражданского общества, по его словам, смогут предложить проекты, созвучные этим темам, и найти интересные решения.

"Наш северный край – это край первопроходцев, где традиции добровольчества и волонтёрства имеют богатую историю. В 2024 г. в Ханты-Мансийске была открыта Академия развития гражданского общества "Добрино", которая стала центром притяжения для представителей некоммерческого сектора и сегодня подтверждает нашу приверженность развитию гражданского общества и поддержке молодежных инициатив. Уверен, что работа участников форума будет востребована как в Югре, так и во всей нашей большой стране", – сказал Тараканов.

Заместитель губернатора Югры Павел Тараканов(2026)|Фото: Накануне.RU

Церемония открытия форума "Добрино" в Ханты-Мансийске(2026)|Фото: Медиацентр ВФРГО "Добрино"

Церемония открытия форума "Добрино" в Ханты-Мансийске(2026)|Фото: Медиацентр ВФРГО "Добрино"

По итогам образовательной программы первой смены организаторы запустили новый цифровой продукт – онлайн-курс на платформе "Цифровое Добрино". То есть образовательный результат форума стал тиражируемым и доступным для широкой аудитории, интересующейся развитием гражданского общества и добровольчества.

Важной частью стал конкурс Росмолодёжь.Гранты. На него в первой смене подали 47 заявок из 24 субъектов Российской Федерации. Участники прошли мастер-класс по публичным выступлениям "Зажигаю искры в сердцах и глазах" и получили индивидуальные консультации от экспертов-наставников. По итогам публичных защит проекты четырех участников рекомендованы к грантовой поддержке на общую сумму в 1,78 млн руб.

Церемония закрытия первой смены форума "Добирно" в Ханты-Мансийске(2026)|Фото: Медиацентр ВФРГО "Добрино"

Церемония закрытия первой смены форума "Добрино" в Ханты-Мансийске(2026)|Фото: Медиацентр ВФРГО "Добрино"

Софья Снигирь из Волгоградской области выиграла грант на проект "Кадровый резерв: школа муниципального лидера" – практико-ориентированную программу по развитию молодежного самоуправления. Анастасия Кимпицкая из Югры получила грант на проект "Под микроскопом: молодёжная археологическая лаборатория". Он помогает молодым людям осознанно войти в науку через работу с реальными археологическими материалами и современным оборудованием.

Ирина Веневцева из Ямало-Ненецкого автономного округа выиграла грант на арт-студию "Искусство быть собой". Это пространство для мам в декрете и жён участников СВО в селе Красноселькуп, где они могут найти поддержку и творческую разгрузку. Марина Абсалямова из Курганской области получила грант на муниципальный турнир по лапте для школьников "Не просто игра". Он должен возродить народную командную игру и создать новую локальную спортивную традицию в Шадринском муниципальном округе.

Обладатели грантов, полученных на форуме "Добрино" в Ханты-Мансийске(2026)|Фото: Медиацентр ВФРГО "Добрино"

Сейчас форум продолжается. До 10 июля включительно идёт вторая смена. 11 июля начнётся третья.

Теги: "Добрино", форум, "Россия"


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