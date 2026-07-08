Румыния официально потребовала от Киева прекратить вторжение дронов на ее территорию

Румыния направила официальный запрос министерству обороны Украины с требованием перепрограммировать беспилотники на самоликвидацию в случае их захода в небо над румынскими территориальными водами. Бухаресту надоело, что дроны вторгаются в его воздушное пространство.



Как заявил и.о. министра обороны Раду Мируцэ, Киев должен обеспечить, чтобы микропроцессор украинских беспилотников был запрограммирован на самоликвидацию, ведь связь аппарата с оператором может быть потеряна. Это требование защиты своей территории и пространства НАТО.

Проблема обострилась после инцидента в начале июня в порту Констанца, где взорвался морской беспилотник. Судя по взрыву, внутри дрона находились десятки килограммов взрывчатого вещества.

"Мы не примем за чистую монету ответ, который не сочтем достаточно обоснованным", - заявил тогда Мируцэ.