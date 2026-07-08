В Курганской области объявлен режим беспилотной опасности

В Курганской области объявлен режим беспилотной опасности.

Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона, работают дежурные службы и силовые ведомства. Жителям Зауралья посоветовали не поддаваться панике, сохранять спокойствие, соблюдать общие для всех меры безопасности.

"Спрячьтесь в капитальном строении или в укрытии с бетонными стенами и крышей, в подвале, в убежище. Ждите сигнала отмены "Беспилотной опасности". Важно, если вы заметили подозрительный объект в небе, не предпринимайте самостоятельных действий. Не пытайтесь сбить дрон. Это опасно и может быть незаконным. Не приближайтесь к дрону. Держитесь на безопасном расстоянии, скройтесь из зоны его видимости. Зафиксируйте время и место его появления и сообщите об этом по номеру 112 или 102. Если этот полет не согласован, то профильные органы выедут на место и проверят информацию и документы, подтверждающие разрешение", - говорится в сообщении.

Администраторам телеграм-каналов, сообществ в социальных сетях и представителям СМИ напомнили об уголовной и административной ответственности за распространение недостоверной информации.