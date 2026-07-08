Песков рассказал, как Зеленский на первой встрече с Путиным начал с ним спорить

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, как Владимир Зеленский начал спорить на первой встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Париже по поводу согласованного заранее совместного заявления.

"Путин спросил его: "Послушайте, наши эксперты работали над этим в течение недели до дня нашей встречи. Почему вы об этом спорите?" Это был первый опыт, довольно яркий пример", - сказал представитель Кремля в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche.

Встреча проходила 9 декабря 2019 года в рамках саммита "нормандской четверки", в ней также принимали участие бывший президент Франции Франсуа Олланд и экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель. Песков напомнил, что тогда обсуждались минские соглашения.