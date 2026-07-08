С 1 сентября изменится содержание некоторых школьных предметов - сенатор

С 1 сентября в российских школах произойдут изменения в содержании отдельных предметов, анонсировал перемены член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Мурог. Например, будет обновлен список рекомендованной для внеклассного чтения литературы.

В программе по истории собираются установить обязательную последовательность изучения тем – чтобы избежать значительных отличий между учебными программами в разных школах.

Сенатор заявил со ссылкой на данные Минпросвещения, что более 85% школ выразили готовность внедрить новые модули за счет корректировки учебных планов, передает ТАСС.

Напомним, ранее стало известно, что Минпросвещения рекомендовало с 1 сентября 2026 года отменить домашние задания в первых классах.