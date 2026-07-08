Уралец отсудил более 5 млн рублей за некачественный автомобиль

Житель уральского города Алапаевск через суд вернул деньги за некачественный автомобиль.

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Как сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, уралец купил HYUNDAI SOLARIS (с пробегом) у ООО "ЮРАЛ ТРЕЙД" за 1,8 млн рублей. Однако после покупки он обнаружил недостатки, препятствующие нормальной эксплуатации машины. Покупатель обратился с претензией в адрес продавца, потребовав расторгнуть договор купли-продажи и вернуть деньги.

Продавец отказался урегулировать спор. Поэтому клиент обратился в Алапаевский консультационный пункт, специалисты которого помогли составить исковое заявление. В итоге суд вынес решение о расторжении договора купли-продажи и взыскал с ООО "ЮРАЛ ТРЕЙД" более 5 млн рублей.

В эту сумму вошли стоимость автомобиля (1,8 млн рублей), проценты за пользование чужими деньгами (1,7 млн рублей), компенсация морального вреда (10 тысяч рублей), почтовые расходы (389 рублей), уплаченные проценты по договору потребительского кредита (185 тысяч рублей) и штраф (1,8 млн рублей).