Иран нанес "сокрушительный удар" по 85 военным объектам США в Бахрейне и Кувейте

Корпус стражей исламской революции Ирана заявил о нанесении массированных ударов по американским военным объектам в Бахрейне и Кувейте. Поражены 85 объектов. Это стало ответом на новую мощную атаку США по югу Ирана.

Иран наносил удары с применением баллистических ракет и беспилотников. Атакована в том числе база 5-го оперативного флота ВМС США в Бахрейне и авиабаза Али Аль-Салем в Кувейте. Ибо США грубо нарушили перемирие и подорвали соглашение своими новыми ударами, заявили в Тегеране.

Зарубежные СМИ пишут, что в Бахрейне и Кувейте работали сирены, оповещающие о воздушной тревоге, возникли масштабные перебои с электроснабжением.

После ударов США Иран предупредил, что нанесет "сокрушительный ответ". Высшее объединенное военное командование Ирана "Хатам аль-Анбия" заявило, что ни при каких обстоятельствах не допустит вмешательства США в дела или управление Ормузским проливом. А единственный безопасный проход для судов в Ормузском проливе - это тот, который укажут в Тегеране. США же настаивают на свободе судоходства.

Как пишет CNN, страны региона пытаются донести до США и Ирана мысль о недопустимости новой войны.

Накануне Вашингтон аннулировал ослабление санкций, ранее касавшееся иранского нефтяного сектора. Министерство финансов США прекратило действие генеральной лицензии, выданной в июне, которая продлевала послабление до 21 августа.