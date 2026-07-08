В Екатеринбурге продлят метро, построив станцию "Северная"

В Екатеринбурге появится станция метро "Северная" в рамках продления уже существующей ветки. Как сообщает пресс-служба мэрии, МКУ "Управление капитального строительства города Екатеринбурга" определило потенциального подрядчика для заключения муниципального контракта. В рамках него исполнитель обязуется подготовить технико-экономическое обоснование (ТЭО) проектирования и построить новые участки метро.

Еще в январе градоначальник объявил, что к проектированию строительства метро в Екатеринбурге приступят в ближайшие годы. Тогда сложилось впечатление, что речь может идти о станциях на Уралмаше: у ТРЦ Veer Mall и в конце проспекта Космонавтов.

"Северная" станет следующей станцией после "Проспекта Космонавтов". Подрядчику необходимо рассмотреть не менее трех вариантов трассировки, варианты по диаметрам тоннелей (6 и 10 метров) с обоснованием экономических и технических показателей, количество и состав депо, а также определить технические характеристики объекта: протяженность линии в двухпутном исчислении, количество станционных комплексов, глубину их заложения, архитектурные и объемно-планировочные решения.

На все работы, включая получение необходимых согласований и сводного экспертного заключения ФАУ "Главгосэкспертиза России", исполнителю дано времени до 30 марта 2027 года. Деньги будут выделены из бюджетов Екатеринбурга и Свердловской области.

"Реализация этого этапа закладывает фундамент для качественного улучшения транспортной доступности Екатеринбурга. Успешное завершение подготовки ТЭО позволит уральской столице перейти к следующим шагам – проектированию и строительству метрополитена", - отметили в мэрии.

Напомним, что пока речь идет только о подготовке к строительству, а не самом строительстве. Подрядчик должен изучить прогнозы пассажиропотока с учетом темпов развития градостроительства, прироста населения и рождаемости, оценить стоимость продления существующей ветки, выполнить работы по инженерно-геологическому обследованию территории с применением геофизических методов в объеме, достаточном для разработки ТЭО, оценить, какие капитальные строения нужно снести, а участи изъять.

Ранее губернатор Свердловской области Денис Паслер заявлял, что на подготовку к строительству второй ветки метро в Екатеринбурге выделят 150 млн рублей. На этом этапе определят наиболее перспективные направления и сформируют варианты схемы будущей маршрутной сети.

По словам мэра Екатеринбурга Алексея Орлова, городские власти уже начинают работу над разработкой второй ветки. Приоритетным направлением является Академический район, Солнечный и Юго-Западный микрорайоны, где ведется активное жилищное строительство.

Основанием для разработки документации послужил актуализированный Генеральный план уральской столицы, рассчитанный на период до 2045 года.