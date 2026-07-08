Суд продлил арест уральцу, метавшему ножи в ребенка

На Среднем Урале начали судить мужчину, обвиняемого в метании ножей в пасынка. Ему продлили арест до конца нынешнего года.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, инцидент произошел в марте 2026 года. По версии следствия, уралец, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, приставил к стене малолетнего сына своей сожительницы и стал метать в него ножи. В результате ребенок получил ранение в область живота.

Сухоложский городской суд продлил отчиму срок содержания под стражей до 28 декабря 2026 года. Что касается матери ребенка, она отстранена от участия в уголовном деле. Выяснилось, что женщина в течение нескольких дней не обращалась в полицию и больницу, скрывая случившееся, чем подвергла сына дополнительной опасности.

Следующее заседание по делу пройдет 5 августа. На нем будет оглашено обвинительное заключение.