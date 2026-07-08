Китай засекретит передовые разработки ИИ

Китайские власти приняли решение ограничить доступ к наиболее передовым моделям искусственного интеллекта (ИИ). Причина в том, что ИИ становится все более мощной и значимой технологией, в том числе в военной сфере.

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Как пишет Reuters со ссылкой источники в китайском правительстве, уже проведено несколько встреч представителей Министерства коммерции Китая с крупнейшими разработчиками ИИ и техногигантами. Им сообщили, что это нужно сделать в интересах Китая. Власти также рассматривают возможность приравнять несанкционированную передачу ИИ-технологий за рубеж к угрозе национальной безопасности, что повлечет за собой ужесточение ответственности. Особый интерес представляют инвестиционные потоки в ИИ-стартапы.

Поводом для таких мер стал успех модели DeepSeek R1, которая продемонстрировала высокую эффективность при низкой себестоимости, вызвав ажиотаж на глобальном рынке. Поэтому Пекин решил ужесточить контроль над своей ИИ-индустрией. Инициированы проверки в отношении ряда китайских ИИ-компаний, перенесших деятельность за рубеж, на предмет национальной безопасности. Также Пекин еще с 2023 года усиливает контроль за зарубежными публикациями китайских ученых.

Ограничение доступа к передовым моделям ИИ может существенно изменить эту сферу и повысит издержки для иностранных компаний, заключает издание. Конкретных параметров решения пока нет.