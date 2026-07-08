Ущерб по делу бывшего вице-губернатора Белгородской области превысил 1,7 млрд рублей

Следствие оценивает ущерб по делу экс-вице-губернатора Белгородской и Курской областей Владимира Базарова в более чем 1,7 млрд руб.

Большая часть ущерба, по версии МВД, - это растрата при строительстве оборонительных сооружений на российско-украинской границе. Речь идет о так называемых "зубах дракона" – бетонные препятствия, цепочкой располагающиеся вдоль границы. Следствие считает, что вместо нормативных железобетонных противотанковых заграждений закупались более дешевые – меньших размеров и массы.

Базаров признает вину во взяточничестве и злоупотреблении должностными полномочиями, пишет РБК, но полностью сознаться в особо крупной растрате отказывается.

Базаров был задержан летом прошлого года, тогда он работал в должности врио вице-губернатора Курской области. Он пришел на работу в Курскую область в феврале 2025 года. До назначения в Курскую область он занимался в течение пяти последних лет строительством и транспортом на аналогичном посту в Белгородской области.