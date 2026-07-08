В Пермском крае со скалы упали две женщины

В селе Кын Пермского края со скалы "Камень Желтый" упали две женщины.

Инцидент произошел еще 3 июля, однако известно о нем стало известно только сейчас. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Прикамья, одна из пострадавших погибла, вторая с травмами доставлена в медицинское учреждение. Женщины были неместными, туристками, группа не была зарегистрирована.

В Следкоме сообщили, что погибшей женщине было 45 лет, ее знакомой - 46. Ведомство проводит процессуальную проверку. Предварительно установлено, что женщины сплавлялись по реке Чусовая, поднялись на скалу, чтобы сфотографироваться

"45-летняя женщина сорвалась и упала в воду, получив смертельную травму. Вторая участница сплава при попытке помочь своей знакомой также упала в воду и получила травму головы. Впоследствии она была госпитализирована. Следователем проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначены необходимые судебные экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.

Ход процессуальной проверки, проводимой по данному факту, находится на контроле прокуратуры.

В пресс-службе краевого минздрава сообщили, что пациентка находится в состоянии средней степени тяжести. Ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.