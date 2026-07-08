Пусть платят богатые. Чехия отказалась участвовать в помощи Украине по линии НАТО

Чехия не станет участвовать в масштабном пакете новой военной помощи Украине от НАТО на 70 млрд евро. Об этом заявил премьер-министр Андрей Бабиш.

Он мотивировал это тем, что необходимо инвестировать в национальную безопасность. Чешский бюджет должен быть сосредоточен на выполнении обязательств перед НАТО о доведении военных расходов до 2% ВВП. А финансирование Украины — задача для стран с более крупной и мощной экономикой.

"Логично, чтобы, как и в прошлом, деньги выделили крупные страны", — сказал Бабиш.

Он считает, что нужно говорить о разрешении военного конфликта, а не подпитывать его.

О нежелании финансировать Украину заявляли также Польша и Словакия. А в целом число стран, желающих закупать оружие для Украины в Европе сократилось вдвое, признал недавно президент Чехии Петр Павел. Причем программа PURL (Priority Ukraine Requirements List) иначе еще называется Чешской инициативой, поскольку была запущена Чехией в марте 2024 года для закупки боеприпасов в третьих странах для ВСУ, прежде всего в США. Общее же число желающих стран уменьшилось с 18 до 9.