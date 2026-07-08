Два танкера получили повреждения в результате атаки БПЛА в Таганрогском заливе

Два танкера, следовавшие в Ростов-на-Дону, получили повреждения в результате атаки БПЛА в Таганрогском заливе. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

По его словам, два человека получили незначительные ранения. Им оказали медицинскую помощь, от госпитализации они отказались.

Слюсарь добавил, что с одного из судов пришлось эвакуировать экипаж.

Губернатор уточнил, что танкеры были пустые, розлива нефтепродуктов не произошло. Информация о последствиях будет уточняться.

Всего в ходе отражения беспилотной атаки на Ростовскую область было уничтожено около 70 БПЛА.