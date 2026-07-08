Почти каждый житель Земли увидит пролет огромной космической скалы

Приближение астероида Апофис к Земле станет исключительным событием, которое объединит миллиарды людей. Издание КП со ссылкой на Space.com сообщает, что человечество получит редкий шанс понаблюдать за этим небесным телом.

Астрономы рассчитали, что 13 апреля 2029 года Апофис заметят без телескопов около 90% населения планеты - это примерно 7,6 млрд человек. На ночном небе объект размером 350 метров будет напоминать яркую точку. Астероид пересечет расстояние, равное диаметру полной Луны, всего за одну минуту. Такие крупные небесные тела подлетают так близко к нам крайне редко - всего один раз в несколько тысяч лет.

Ученые уточняют, что успех наблюдений во многом определят земные условия. Помешать зрителям может плотная облачность или слишком яркое уличное освещение в городах, которое часто скрывает звезды.

Ранее сообщалось, что госкорпорация "Роскосмос" подготовила проект президентского указа, в котором предлагает сделать исследование Венеры одним из главных космических приоритетов России для сохранения технологического лидерства. После запуска станции "Венера-Д" в 2036 году ведомство хочет отправить к планете целую серию автоматических аппаратов вместо одиночных миссий.