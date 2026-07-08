Трое жителей Югры официально включены в перечень экстремистов и террористов

Трое жителей Югры официально включены в перечень экстремистов и террористов. Информация опубликована на официальном портале Росфинмониторинга, передает корреспондент Накануне.RU.

В список попали 51-летний вартовчанин и двое сургутян 36 и 25 лет.

"Грецов Артур*, 1975 г. р. , г. Нижневартовск; Григорьев Леонид*, 1989 г. р. г. Сургут; Изюмов Александр*, 2001 г. р. , г. Сургут", — говорится в сообщении.

Конкретные правонарушения или статьи уголовного кодекса, послужившие основанием для принятия такого решения, в ведомственных материалах не указаны.

* внесены Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.