На Среднем Урале бизнесмен расстрелял подростков в коттеджном поселке

На Среднем Урале возбуждено уголовное дело о хулиганстве со стрельбой. Бизнесмен расстрелял подростков.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, накануне в одном из коттеджных поселков Березовского произошел инцидент: по несовершеннолетним открыли стрельбу из пневматического оружия. Стрелка удалось задержать.

Как сообщил руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых, личность подозреваемого была установлена "по горячим следам".

"Это местный житель 1983 года рождения по имени Дмитрий, работающий индивидуальным предпринимателем, ранее не судимый. Пневматический пистолет марки "Спорт-306-М" и комплект боеприпасов в виде металлических шариков сыщики изъяли и передали для дальнейшего разбирательства нашим коллегам из СКР в качестве вещдока. Произошедший инцидент носит исключительно бытовой характер. Гражданину не понравилось то, что подростки шли по его участку, а замечание так не делать проигнорировали. Мужчина попыток скрыться от представителей МВД не предпринимал. Когда оперуполномоченные ему позвонили и потребовали прибыть для дачи пояснений, он добровольно это сделал. Разбирательство продолжается", - отметил полковник Горелых.

Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ "Хулиганство". Для определения тяжести вреда здоровью несовершеннолетних будут проведены соответствующие экспертизы.