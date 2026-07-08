В Кемерово запретили въезд транзитным фурам

В Кемерово вводят запрет на въезд в город транзитных фур. Губернатор Кузбасса Илья Середюк считает, что скопления фур в городе дает повышение риска атак БПЛА. Он добавил, что к контролю за ситуацией привлекут ветеранов СВО.

"Ввели ограничение на въезд транзитных большегрузных машин в Кемерово. До сих пор через город проходила существенная часть транзитных фур. Хотя для них еще два года назад был открыт объездной путь – Северо-Западный обход. Это создавало экологические и дорожные проблемы, теперь к ним добавились еще и риски безопасности – в том числе атак БПЛА. Поэтому с сегодняшнего дня заехать в городскую черту смогут только большегрузы с путевыми листами от кемеровских предприятий", - сообщается в Telegram-канале главы региона.

"Обеспечивать порядок и соблюдение установленного режима будут работники Госавтоинспекции и Росгвардии. Очень важно, что к ним присоединились и члены ассоциации ветеранов СВО Кузбасса. Наши герои вновь доказывают, что и в мирной жизни их опыт и знания могут достойно послужить Отечеству", - добавил Середюк.

Все въезжающие в город грузовые машины будут проходить на постах на каждом из шести основных въездов. Также введен запрет на скопление фур, в том числе у крупных предприятий. "Это тоже часть нашей совместной работы по повышению защищенности кузбассовцев", - пояснил губернатор, однако, не сообщив, какое количество фур рядом уже считается скоплением.