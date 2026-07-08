Один человек погиб в результате атаки БПЛА на Саратовскую область

Один человек погиб в результате атаки украинских беспилотников на Саратовскую область. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

"Семье будет оказана необходимая поддержка", - написал он в Telegram-канале.

Также есть пострадавшие, им оказывается необходимая медпомощь. Басаргин добавил, что в результате атаки повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

Ночью в аэропорту Саратова были введены ограничения на прием и выпуск самолетов.