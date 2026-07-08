08 Июля 2026
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Политика За рубежом
Фото: Atta Kenare / AFP

Конец перемирия? США нанесли новую серию ударов по Ирану

США нанесли серию мощных ударов по Ирану, сообщило Центральное командование США. Они стали ответом на иранские атаки по трем коммерческим судам, проходившим через Ормузский пролив, говорится в сообщении ведомства. Иран же, в свою очередь, уже ответно атаковал десятки военных объектов США в странах Ближнего Востока.
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Днем ранее Корпус стражей исламской революции Ирана атаковал ракетами два судна в районе Ормузского пролива. Одно из них принадлежало катарской компании Nakilat.

В США считают, что это была необоснованная агрессия Ирана, прямо нарушающая перемирие и свободу судоходства. Новые наступательные удары по Ирану поразили более 80 целей.

Сообщается, что американские войска нанесли удары по иранским системам ПВО, сетям командования и управления, прибрежным радиолокационным пунктам, противокорабельным ракетам и более чем 60 катерам Корпуса стражей исламской революции. Иранские государственные СМИ сообщили о взрывах в Сирике на юге страны, на острове Кешм и в районе Бендер-Аббаса.

В ответ Центральный штаб вооруженных сил Ирана "Хатам аль-Анбия" пообещал решительный ответ на удары по югу страны. Это "агрессия США и террористический акт на юге Ирана".

Корпус стражей Исламской революции заявил, что ответно атаковал ракетами и дронами 85 военных объектов США в странах Ближнего Востока.

Как следует из новых заявлений, статус Ормузского пролива остается предметом споров. Иран настаивает на своем контроле, США требуют свободного судоходства.

Теги: иран, сша, ормузский пролив


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