08 Июля 2026
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Фото: Пресс служба ПАО Ростелеком

"Ростелеком" и УЦСБ договорились о стратегическом партнерстве в сфере кибербезопасности 

На международной промышленной выставке "Иннопром-2026" в Екатеринбурге "Ростелеком" и "Уральский центр систем безопасности" (УЦСБ) заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Стороны договорились совместно развивать проекты в области кибербезопасности и безопасной цифровизации бизнеса, прежде всего промышленных предприятий Урала, а также сопровождать их переход на отечественные ИТ-решения. 

Партнеры планируют объединить экосистему облачных сервисов "Ростелекома" и экспертизу УЦСБ во внедрении систем киберзащиты. Главная цель сотрудничества — повышение защищенности критической информационной инфраструктуры уральских предприятий и создание условий для импортозамещения и безопасной цифровизации промышленного сектора.

Директор Екатеринбургского филиала компании "Ростелеком" Дмитрий Лукошков отметил, что сейчас уральские заводы активно обновляют ИТ-инфраструктуру, но любые инновации бессмысленны, если они не защищены от кибератак. "Партнерство с УЦСБ позволит нам дать клиентам не просто каналы связи и серверы, а готовые и безопасные решения под ключ. Вместе мы сможем закрыть потребности бизнеса в цифровизации и киберзащите, чтобы компании могли спокойно работать и развиваться", - подчеркнул Лукошков.

(2026)|Фото: Пресс служба ПАО Ростелеком

Отдельным направлением сотрудничества станет развитие социальных инициатив. "Ростелеком" и УЦСБ планируют проводить на Урале совместные хакатоны, образовательные мероприятия и конференции, направленные на повышение уровня цифровой грамотности в регионах.

По словам генерального директора "Уральского центра систем безопасности" Валентина Богданова, рост запросов со стороны промышленности на защиту данных и переход на российские ИТ-системы во многом связан с усложнением киберугроз и повышением требований к устойчивости ИТ-инфраструктуры.

"APT-группы все чаще рассматривают производственный сектор как одну из приоритетных целей. Соглашение позволит нам реагировать на такие риски более оперативно, системно и масштабно. Объединяя экспертизу УЦСБ с инфраструктурой "Ростелекома", мы формируем комплексную современную систему защиты информации, способную противостоять актуальным кибератакам любой сложности", - отметил Богданов.

В ближайшее время партнеры создадут рабочие группы для оценки технологического потенциала совместных ИТ-продуктов. Одним из ключевых направлений станет пилотирование разрабатываемых решений на профильных промышленных площадках Урала.

 

Теги: Ростелеком, уцсб, стратегическое партнерство, иннопром


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