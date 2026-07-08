В Свердловской области ввели режим беспилотной опасности в третий день "Иннопрома"

На Среднем Урале вновь объявлен режим беспилотной опасности. Об этом в своем канале сообщил губернатор Денис Паслер.

По его словам, ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры.

"Важно сохранять спокойствие и бдительность. В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета", - заявил Паслер.

В прошлый раз режим беспилотной опасности в Свердловской области объявляли в этот понедельник. В Екатеринбурге на этой неделе проходит международная выставка "Иннопром". Сегодня третий день мероприятия.