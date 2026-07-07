Норвегия выделила Украине 306 миллионов долларов на ракеты для зенитно-ракетных комплексов Patriot

Власти Норвегии сообщили о выделении 306 миллионов долларов на закупку ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot для киевского режима, сообщают РИА Новости

"Норвегия делает взнос в размере трех миллиардов крон (306 миллионов долларов - ред.) на противовоздушную оборону Украины... Совместно с Данией, Германией и Канадой Норвегия закажет новые ракеты для системы ПВО Patriot напрямую на заводе в США", - говорится в сообщении.

Всего с 2023 по 2025 год Осло выделил Украине более 3 миллиардов долларов на ПВО.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.