"В настоящий момент работа предприятия приостановлена": "Кремний-Урал" (входит в "Русал") в Каменск-Уральском больше не работает

Пока в Свердловской области демонстрируют всевозможные достижения отечественной промышленности в ходе Международной выставки "Иннопром-2026", на которой вчера побывал российский премьер Михаил Мишустин, из городов региона поступают неутешительные известия об отдельных проблемах на предприятиях Среднего Урала.

Завод «Кремний Урал» (входит в структуру Объединенной компании «РУСАЛ») приостанавливает деятельность. Это подтверждается скупой строчкой на официальном сайте "Русала".

Уральские СМИ цитируют директора предприятия Михаила Пеганова, который сообщает, что завод и "Русал" ведут работу по трудоустройству сотрудников, "чтобы минимизировать социальные последствия от приостановки работы завода".

Согласно официальной информации, на предприятии трудились 193 человека.

Завод производил кремний металлургического качества, годовая производственная мощность составляла 27 тысяч тонн.

Напомним, ранее "Русал" с января 2026 года остановил производство на заводе АО «Кремний» в Иркутской области.

И тогда, и сейчас логика остановки производства такова. В мире перепроизводство кремния, который по демпинговым ценам везут в Россию в основном китайские конкуренты- партнеры.

Отметим, «Русал» — единственный производитель этого материала в РФ.