Минкультуры России подготовило проект постановления правительства об увеличении номинала "Пушкинской карты"

Минкультуры России подготовило проект постановления правительства об увеличении номинала "Пушкинской карты" с пяти до семи тысяч рублей. При этом отдельно устанавливается подлимит на посещение цирков — в размере двух тысяч рублей. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, передает корреспондент Накануне.RU.

В пояснительной записке говорится, что данные меры направлены на включение государственных цирков в программу. Ранее президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить их участие в проекте. В случае принятия постановления изменения вступят в силу с 1 сентября 2026 года.

"Пушкинская карта" действует в России с 2021 года. Она позволяет молодым людям за счет государства посещать театры, музеи, концертные залы, кинотеатры и другие культурные учреждения. Основная задача программы — повысить доступность искусства для молодёжи и привлечь ее к культурной жизни страны.