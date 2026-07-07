Динамика в промышленном секторе Кировской области позитивная, продолжается рост вопреки санкциям

По итогам 5 месяцев 2026 года промышленность Кировской области продолжает демонстрировать рост – 104,9% к аналогичному периоду прошлого года. Такие данные приводит Росстат.

По темпам роста регион сейчас на 25 месте в стране и на 5-м – в Приволжском федеральном округе. Наибольшую позитивную динамику традиционно демонстрирует обрабатывающая промышленность.

Важно отметить, что особенно высокая динамика в наукоемких и высокотехнологичных отраслях, связанных с изготовлением сложной продукции. Этот рост основан на качественных изменениях, совершенствовании технологий, создании прорывных продуктов и расширении рынков.

"Всё это позволяет повышать производительность труда, снижать издержки и создавать высокую добавленную стоимость", – поясняют в региональном министерстве экономического развития.

Так, производство компьютеров, электронных и оптических изделий за год выросло на 52% (индекс – 152,1%). Производство готовых металлических изделий – плюс 35,3%, транспортных средств и оборудования – 28,2%.

"Многочисленные западные санкции против России были нацелены в первую очередь на подрыв экономики, промышленности. Однако эти санкции дали обратный эффект – наши предприятия, многие из которых, кстати, как и завод ЛЕПСЕ, работали и развивались еще в тяжелейшие годы Великой Отечественной войны, – сейчас вновь включили свои резервы, стали ориентироваться на технологический суверенитет и не просто стабилизировали свои показатели, но и вышли в рост", – говорит председатель первичной профсоюзной организации АО "ЛЕПСЕ" Илья Лебедев.