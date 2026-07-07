Севастополь выделит из резервного фонда 30 миллионов пострадавшим от ВСУ

Правительство Севастополя выделит 30 млн руб. из резервного фонда на помощь жителям, чье имущество и автомобили повреждены от атак ВСУ, сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

"Из резервного фонда дополнительно выделили 30 миллионов рублей — эти средства будут направлены жителям, чье имущество и автомобили пострадало от атак ВСУ", - говорится в сообщении.

Также правительство Севастополя приняло решение расширить круг получателей единовременной выплаты по беременности. Ранее выплата полагалась только студенткам очной формы. Теперь его будут получать все женщины, вставшие на учет по беременности, независимо от формы обучения и от того, учатся они платно или на бюджете. В 2026 году размер пособия составляет 200 тыс. рублей.

Кроме того, бюджетные средства перераспределены для закупки дополнительных семи единиц пожарной техники и оборудования для защиты лесов в городе.