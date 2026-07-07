Исполком МОК рекомендовал снять ограничения с российских спортсменов в международных соревнованиях

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал снять ограничения на участие российских спортсменов в международных соревнованиях, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МОК.

"Исполнительный совет Международного олимпийского комитета (МОК) временно отменил отстранение Олимпийского комитета России (ОКР), действовавшее с 12 октября 2023 года", - говорится в сообщении.

При этом все атлеты, возвращающиеся в международный спорт, должны пройти обязательное многократное допинг-тестирование в соответствии с оценкой рисков для здоровья.

Как подчеркнули в МОК, ответственность за обеспечение равных условий допуска российских спортсменов к квалификационным турнирам Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе возлагается на международные спортивные федерации. Вопросы организации допинг-контроля также остаются в их ведении. При этом если Российское антидопинговое агентство не будет восстановлено в правах к началу Игр-2028, функции тестирования российских атлетов перейдут к Международному агентству допинг-тестирования.

Напомним, что рекомендации об отстранении белорусских и российских спортсменов от международных турниров были введены МОК в феврале 2022 года. В марте 2023 года организация допустила атлетов из этих стран до соревнований, но только в нейтральном статусе и исключительно в индивидуальных дисциплинах. В декабре 2025 года МОК разрешил российским и белорусским спортсменам в юношеских категориях выступать с национальными флагами и гимнами. Позднее санкции в отношении белорусских атлетов были сняты полностью.