Больше 20 россиян застряли в аэропорту Бишкека после аварии на взлетной полосе

Больше 20 россиян застряли в аэропорту Бишкека после аварии на взлетной полосе — им отказались предоставить ночлег и еду, а рейс перенесли на 08.00, сообщает Mash со ссылкой на пассажиров.

По данным издания, сотрудники компании "Авиатраффик" перекладывают ответственность за размещение людей на администрацию аэропорта. А директор "Манаса" — наоборот, на перевозчика. Единственное, что предложили нашим гражданам — вернуть деньги за билеты на рейс.

Ранее самолет завалился на бок на взлетно-посадочной аэропорта "Манас" в Бишкеке из-за заднего шасси, которое сломалось перед взлётом. Эксплуатацию всех самолетов Tez Jet остановили до завершения проверки.