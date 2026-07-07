В Кировской области рост сельхозпроизводства в 16 раз опережает среднероссийские темпы

В Кировской области объем производства продукции сельского хозяйства за январь – март 2026 года вырос на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что в 16 раз выше среднероссийского показателя (0,2%). Такие данные приводит Росстат.

Регион полностью обеспечивает себя базовыми продуктами питания, что позволяет говорить о высоком уровне продовольственной безопасности.

Так, производство скота и птицы выросло на 9,6%, яиц – на 7,5%.

Особого внимания заслуживает двукратный рост реализации овощей открытого и закрытого грунта (огурцы, помидоры, свекла, морковь и т.д.) – задачу развивать направление растениеводства ранее поставил губернатор Александр Соколов.