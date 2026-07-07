08 Июля 2026
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Спорт Свердловская область
Фото: пресс-служба РМК

Открытие третьего этапа лиги RCC Padel в Екатеринбурге пройдет под песни группы "Кино"

С 9 по 11 июля Падел-арена РМК в Екатеринбурге станет центром притяжения мировых звезд падела. Полсотни спортсменов встретятся на третьем турнире лиги RCC Padel от Русской медной компании, чтобы побороться за победу.

Этап лиги RCC Padel в Екатеринбурге(2026)|Фото: пресс-служба РМК

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, покорять Екатеринбург приедут игроки из России, Испании, Италии, Уругвая, Аргентины и Казахстана. Уже по традиции зрителей ждет яркая церемония открытия турнира. В этот раз она пройдет 10 июля, в пятницу. Концепция шоу объединит два символа силы поколений – спорт и рок. В год Уральского рока в Свердловской области со сцены в падел-арене легендарные песни группы "Кино" прозвучат в современном исполнении итальянского гитариста Андреа Чиарини, детского хора и музыкантов.

Этап лиги RCC Padel в Екатеринбурге(2026)|Фото: пресс-служба РМК

Также в этот вечер зрителей ждет концерт Niletto и Artik & Asti. Билеты на день открытия турнира были раскуплены буквально за два дня. При этом в четверг и субботу на игры лиги вход свободный для всех желающих. В субботу пройдут самые яркие игры – полуфинальные и финальные поединки лучших пар этого этапа, а также церемония награждения.

Этап лиги RCC Padel в Екатеринбурге(2026)|Фото: пресс-служба РМК

На кортах Падел-арены РМК вновь сыграет спортивный директор лиги RCC Padel Тито Аллеманди в паре с Аймаром Гоньи, которые попробуют защитить свой титул победителей первых двух этапов. Россиян представят спортсмены Академии падел РМК Дмитрий Мягков, Даниел Пашаян, Максим Колобов, Павел Карпушкин и другие.

Этап лиги RCC Padel в Екатеринбурге(2026)|Фото: пресс-служба РМК

Все три дня игр гостей ждет атмосфера большого спортивного праздника. В дни турнира будут работать VR-зона, фотозона и другие интерактивные площадки, в холле арены зрителей ждет экспозиция эксклюзивных авто из коллекции Музея уникальных спортивных автомобилей и высоких технологий от Русской медной компании.

Этап лиги RCC Padel в Екатеринбурге(2026)|Фото: пресс-служба РМК

Теги: RCC Padel, этап, открытие, Екатеринбург


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