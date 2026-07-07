08 Июля 2026
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Наука и техника Свердловская область
Фото: НИР-Центр

На "Иннопроме" состоялось открытие Научно-технического общества "Навигатор"

В Екатеринбурге в рамках международной промышленной выставки "Иннопром-2026" состоялось торжественное открытие автономной некоммерческой организации "Научно-техническое общество "Навигатор".

Было подписано два соглашения о сотрудничестве: между АНО "НТО "Навигатор" и министерством промышленности и науки Свердловской области с участием первого заместителя губернатора Свердловской области Алексея Шмыкова, а также между АНО "НТО "Навигатор" и министерством цифрового развития и связи Свердловской области в присутствии заместителя губернатора Свердловской области Дмитрия Ионина. Со стороны АНО "НТО "Навигатор" оба соглашения подписал директор организации Виталий Черепанов.

(2026)|Фото: НИР-Центр

Создание Научно-технического общества "Навигатор" направлено на развитие взаимодействия науки, промышленности, органов государственной власти и образовательных организаций. Общество станет площадкой для объединения научного и инженерного сообщества, поддержки перспективных технологических проектов, развития кооперации и внедрения отечественных разработок в реальный сектор экономики.

(2026)|Фото: НИР-Центр

Подписанные соглашения определяют основные направления совместной работы, включая развитие научно-технологического потенциала региона, поддержку инновационных проектов, внедрение цифровых технологий, развитие кадрового потенциала и создание условий для реализации совместных инициатив в интересах промышленного и технологического развития Свердловской области.

(2026)|Фото: НИР-Центр

Директор АНО "НТО "Навигатор" Виталий Черепанов подчеркнул, что ключевая задача организации – объединить участников научно-технологической экосистемы для решения практических задач.

(2026)|Фото: НИР-Центр

В церемонии открытия также приняли участие председатель Уральского отделения Российской академии наук Виктор Руденко и академик Российской академии наук, почетный член АНО "НТО "Навигатор" Леонид Смирнов. В рамках мероприятия состоялось вручение значков почетным членам Научно-технического общества.

(2026)|Фото: НИР-Центр

"Новое НТО отличается не только технологической направленностью, но и открытостью для самых разных людей – студентов, молодых специалистов, представителей творческих профессий и опытных экспертов. Именно такое сочетание делает его по-настоящему сильной площадкой", - сказал в приветственном слове академик РАН Леонид Смирнов.

Создание АНО "НТО "Навигатор" и заключение соглашений с профильными министерствами закладывают основу для долгосрочного взаимодействия научного сообщества, органов власти и промышленности в реализации проектов, направленных на технологическое развитие, цифровую трансформацию и повышение конкурентоспособности экономики Свердловской области.

Теги: Навигатор, Иннопром, открытие


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