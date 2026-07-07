08 Июля 2026
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Наука и техника Свердловская область
Фото: Накануне.RU

"Росатом" представил на "Иннопроме" инновационную систему зарядки

На международной выставке "Иннопром" состоялась премьера революционного изобретения от госкорпорации "Росатом" - мобильной электрозарядной станции, специально разработанной для отечественного электромобиля "Атом".

Инновационное решение представляет собой полностью автономную систему, способную самостоятельно перемещаться по парковочной зоне и производить зарядку транспортных средств. В отличие от традиционных стационарных станций, новая разработка не требует сложного монтажа и подключения к электросетям. Технические характеристики впечатляют своей эффективностью. Встроенный накопитель энергии емкостью 105 кВт·ч обеспечивает быструю зарядку электромобилей с пиковой мощностью до 60 кВт. Полный цикл зарядки средней батареи занимает около получаса.

Электромобиль "Атом" с мобильной зарядной станцией, представленный на стенде госкорпорации "Росатом" на промышленной выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге(2026)|Фото: Накануне.RU

Система навигации станции построена на передовых технологиях компьютерного зрения, радаров и лидаров. Примечательно, что комплекс работает независимо от GPS, что делает его идеальным для использования на закрытых территориях.

Безопасность обеспечивается многоуровневой системой контроля. Хотя станция способна работать в автоматическом режиме, за ее действиями следит удаленный оператор, готовый в любой момент взять управление на себя при возникновении нештатной ситуации. Универсальность применения - одно из главных преимуществ новинки. Мобильная станция может оперативно развернуться в любом месте: от бизнес-центра до придорожной парковки, от торгового комплекса до жилого района.

Разработка является частью масштабной программы "Росатома" по развитию электротранспорта в России. Компания планирует производить до 60% компонентов для электромобилей, включая батареи, электродвигатели и другие ключевые элементы.

Рядом со станцией размещен первы отечественный электрокар, разработанный с учетом современных технологических трендов и российских климатических условий. Проект реализуется совместными усилиями АО "Кама", КАМАЗа и Росатома.

Электромобиль "Атом", представленный на стенде госкорпорации "Росатом" на промышленной выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге(2026)|Фото: Накануне.RU

Технические характеристики нового автомобиля впечатляют: мощность электродвигателя составляет 204 лошадиные силы, а запас хода на одном заряде достигает 500 километров. Разгон до 100 км/ч занимает всего 8 секунд, что делает автомобиль весьма динамичным для городского использования.

Автомобиль оснащен собственной операционной системой, голосовым ассистентом и комплексом современных помощников водителя. В базовую комплектацию входят адаптивный круиз-контроль, система автоматической парковки и мониторинг дорожной разметки.

Безопасность находится на высоком уровне благодаря шести подушкам безопасности, высокопрочному каркасу кузова и комплексу систем помощи водителю. Цифровая панель заменяет традиционное зеркало заднего вида, а проекционный дисплей выводит всю необходимую информацию на лобовое стекло.

Электромобиль "Атом", представленный на стенде госкорпорации "Росатом" на промышленной выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге(2026)|Фото: Накануне.RU

Базовая стоимость автомобиля составляет 3 980 000 рублей, но с учетом программы льготного кредитования цена снижается до 3 055 000 рублей.

Теги: электрокар, Иннопром, зарядка


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