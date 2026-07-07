Доисторический гость на "Иннопроме": древнейший ящер из Кировской области представлен в Екатеринбурге

Одним из забавных экспонатов международной промышленной выставки "Иннопром" стала реконструкция парейазавра - древнего пресмыкающегося, обитавшего на территории современной Кировской области в пермский период палеозойской эры. Создала ящера - инновационная компания "Диномашина", которая занимает нишу производителя уникальных экспонатов, которые привлекают внимание посетителей со всей России. Предприятие специализируется на создании впечатляющих фигур динозавров и мифических драконов, предлагая как подвижные, так и статичные модели.

Парейазавр Паша - так назвали аниматронную фигуру - представляет собой впечатляющую реконструкцию древнего существа. Ученые воссоздали внешний облик ящера на основе многочисленных окаменелостей, найденных на территории России. Уникальность находки заключается не только в возрасте останков, но и в том, что парейазавры являются важным звеном в эволюции пресмыкающихся. Эти существа обладали характерными особенностями, которые помогли им выжить в условиях пермского периода.

Научный проект по реконструкции парейазавра имеет большое значение для палеонтологии. Он позволяет лучше понять, как происходила эволюция животных, и какие адаптации помогали им выживать в меняющихся условиях окружающей среды.