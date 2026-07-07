Певицу Лизу Монеточку* заочно приговорили к году колонии

Певицу Лизу Монеточку* (настоящее имя Елизавета Гырдымова*) заочно приговорили к одному году колонии общего режима по делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента.

Гособвинитель просил приговорить Монеточку* к 1 году и 10 месяцам колонии.

Следствие пришло к выводу, что певица в течение года дважды привлекалась к административной ответственности за нарушение правил деятельности иностранного агента.

В 2025 году Монеточку* заочно арестовали.

*внесена в реестр иноагентов Минюста РФ