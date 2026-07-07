08 Июля 2026
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Наука и техника Свердловская область
Фото: Накануне.RU

На "Иннопроме" представили революционный прибор для чтения эмоций человека

На международной промышленной выставке "Иннопром" Центр когнитивных исследований и нейронаук ТГУ представил инновационное устройство - нейробарометр. Уникальный прибор способен в реальном времени считывать и анализировать эмоциональное состояние человека, открывая новые горизонты в изучении человеческой психики.

Устройство, предназначенное для детектирования нейрофизиологических реакций, представленное на стенде Томского государственного университета на промышленной выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге(2026)|Фото: Накануне.RU

В основе работы устройства лежат передовые технологии нейроисследований. Прибор одновременно отслеживает несколько важных показателей: активность мозга, движение глаз, кожно-гальваническую реакцию и другие физиологические параметры организма. Благодаря этому ученые получают максимально точную картину эмоционального состояния человека.

Устройство, предназначенное для детектирования нейрофизиологических реакций, представленное на стенде Томского государственного университета на промышленной выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге(2026)|Фото: Накануне.RU

Возможности применения нового прибора невероятно широки. Устройство может использоваться в самых разных сферах: от изучения реакции аудитории на различные события до оценки эффективности рекламных кампаний. Особенно ценным прибор станет для психологической диагностики и оценки качества обслуживания.

Стенд Томского государственного университета на промышленной выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге(2026)|Фото: Накануне.RU

Для научного сообщества разработка представляет особую ценность. Исследователи в области психологии и нейронаук получат новый инструмент для изучения работы человеческого мозга и механизмов формирования эмоций. Это позволит понять то, как человек реагирует на различные стимулы.

Разработчики планируют постоянно совершенствовать характеристики прибора и расширять сферы его применения. В будущем нейробарометр может стать незаменимым помощником не только в медицине и психологии, но и в маркетинге, образовании и других областях, где важно понимать эмоциональное состояние человека.

Теги: иннопром, прибор, эмоции


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