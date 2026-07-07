08 Июля 2026
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Полиция будет задерживать на свердловских пляжах детей, отдыхающих без взрослых

Чтобы предотвратить гибель детей на воде, по свердловским пляжам начнут проводить рейды и доставлять в отделения несовершеннолетних, отдыхающих на водоемах без присмотра взрослых. Об этом Накануне.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"Несмотря на то, что в подобных трагедиях на воде с несовершеннолетними пресс-службы МВД, МЧС и СКР регулярно информируют общественность, складывается впечатление, что некоторые муниципалитеты и семьи, где есть дети, откровенно игнорируют призывы о дополнительных мерах безопасности, что, к большому сожалению, подтверждает сводка происшествий за минувшие сутки. Сотрудники полиции намерены действовать более решительно, чтобы сбить кривую роста трагедий на воде. Представители МВД будут изымать безнадзорных несовершеннолетних с водоемов и доставлять их в дежурные части, чтобы передать их лично в руки родителям, а в отношении самих родителей будут возбуждаться административные дела по ст. 5.35 КоАП РФ - ненадлежащее воспитание детей. Об остроте проблемы говорит тот факт, что только за минувшие сутки в области погибло на водоемах трое детей", - отметил полковник Горелых.

Он напомнил о трагедии в Сысертском районе, где четверо мальчиков на велосипедах приехали на пляж, покупаться без разрешения родителей. Один из них уже в воде махал руками, но, по словам очевидцев, не звал на помощь. Дети подумали, что их друг просто балуется, а тревогу забили только после того, как тот исчез под водой. Тело 11-летнего ребенка нашли только сегодня утром. Руководство ОВД Сысерти направило в адрес глав территориальных администраций Сысертского округа письма с просьбой оперативно изготовить и установить в необорудованных местах отдыха людей соответствующие баннеры о запрете купания.

"На комиссии по чрезвычайным ситуациям от 2 июня текущего года эта проблема уже поднималась, что отражено в протоколе от 3 июня, но, как говорится в известном выражении, воз и ныне там. В месте, где погиб мальчик, по крайней мере, такая табличка отсутствует до сих пор", - добавил Горелых.

В СКР родителей также предупредили об опасности на водоемах. Так, 5 июля на территории парка "Народный" в Нижнем Тагиле в акватории реки Тагил утонула 13-летняя девочка. Уже возбуждено уголовное дело по статье "Халатность". В настоящее время следствием СК России проводится комплекс следственных действий по установлению всех обстоятельств инцидента, сбору и закреплению доказательственной базы, выяснению причин и условий, способствовавших трагедии.

"В связи с наступлением жаркой погоды все большее количество людей, чтобы искупаться, приходят к водоемам - рекам, озерам, прудам и водохранилищам. Вместе со взрослыми купаться идут и дети, находящиеся сейчас на каникулах. Но нередко несовершеннолетние приходят на водоемы без надзора со стороны старших, и тогда отдых на воде может закончиться трагически. В связи с обильными осадками реки становятся полноводными, с быстрым течением, с которым дети сами справиться не в состоянии", - отметили в пресс-службе СКР по региону.

Напомним, что купаться можно только в разрешенных и специально оборудованных для этого местах. Если же человек неуверенно чувствует себя на воде, необходимо использовать вспомогательные средства, например, спасательный жилет, а также находиться рядом с ним, чтобы в случае чего оперативно оказать помощь. Последнее касается только тех, кто хорошо плавает и способен спасти тонущего человека.

Родителям и иным законным представителям несовершеннолетних категорически недопустимо оставлять детей одних без присмотра на водоеме.

Должностным лицам органов местного самоуправления, ответственным за содержание береговой линии доступных для купания водоемов, необходимо принимать все меры для обустройства участков берега и воды, входящих в зону их ответственности, а также устанавливать предупреждающие таблички в местах, где купание запрещено. Неисполнение своих обязанностей гражданами или должностными лицами при возникновении несчастных случаев на воде влечет привлечение к уголовной ответственности!

Теги: пляж, дети, водоем, рейд, полиция, утопление


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