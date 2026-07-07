Новак: Ситуация на внутреннем рынке топлива остается напряженной

Ситуация на внутреннем рынке топлива - с учетом летнего пика спроса и внеплановых ремонтов НПЗ - остается напряженной, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

"Рассмотрим сегодня баланс производства и потребления, исполнение ранее данных поручений и дополнительные меры по насыщению рынка нефтепродуктами", - сказал он на совещании в ситуационном центре правительства.

Особое внимание планируется уделить ситуации с топливообеспечением Иркутской области, Забайкальского края и южных регионов, где идут активные сельскохозяйственные работы.

Ранее глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ) обвинила членов российского правительства в укрывательстве от россиян правды о ситуации с топливом в стране. Она выразила негодование по поводу слов вице-премьера Александра Новака, курирующего топливную отрасль – ранее он заявил, что ГСМ в стране хватает, дефицит есть лишь на отдельных заправках.