В Прикамье возбудили уголовное дело из-за отсутствия дорог в деревне Русалевка

Жители деревни Русалевка в Пермском крае пожаловались на ужасное состояние дороги по ул. Трактовая. По словам местных, сейчас, в июле, здесь невозможно ни проехать на легковом автомобиле, ни пройти пешком - трасса представляет сплошное грязное месиво.

Люди требуют от администрации Чайковского округа срочно принять меры.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР, по информации в социальных медиа о ненадлежащей транспортной инфраструктуре в деревне Русалевка Чайковского городского округа возбуждено уголовное дело. Следственными органами СК России по Пермскому краю будет дана правовая оценка доводам, приведенным в публикации, а также действиям должностных лиц.