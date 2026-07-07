Володин обвинил тех, кто "завибрировал" по поводу проблем на заправках, в "переходе на другую сторону"

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ("Единая Россия") призвал россиян "собрать волю каждого в одну волю и выстоять" во время топливного кризиса. "Мы с вами понимаем, что против нас — коллективный Запад. <…> Справимся и с проблемами на бензоколонках. Так же, как с другими проблемами справились", - заявил спикер палаты на пленарном заседании Госдумы.

"Самое главное — консолидация. Самое главное — общее понимание. А тот, кто завибрировал, — всё, считайте, он уже перешёл на другую сторону. Паника — самое плохое", - добавил Володин.

Правда, в комментариях к посту с этим высказыванием в Telegram-канале Володина пользователи предлагают власть имущим начать с себя, и решение ситуации с дефицитом топлива многие видят все же не в объединении воли россиян, а в необходимых действиях властей. "Народ уже давно выживает, а не живет, а вы все собраться не можете", - иронизирует один из комментаторов. В мессенджере Max под аналогичным постом в канале Володина комментарии не работают.