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Общество Астраханская область
Фото: astroblduma.ru

Игорь Мартынов поздравил работников рыбной отрасли Камызякского района с профессиональным праздником

В администрации Камызякского района Астраханской области состоялось торжественное мероприятие «Профессия сильных», посвященное предстоящему Дню рыбака. В праздничной церемонии приняли участие Председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов, депутат регионального парламента Андрей Маркин и глава района Михаил Черкасов.

Спикер регионального парламента поздравил тружеников рыболовецких хозяйств и ветеранов отрасли. Он отметил особую роль рыбохозяйственного комплекса в экономике региона.

"Рыбацкий труд никогда не был лёгким. Он требует не только мастерства, но и настоящей силы духа, выдержки, умения противостоять стихии, работать в непростых условиях. Ваша работа играет важнейшую роль в обеспечении продовольственной безопасности страны. Сегодняшний праздник — это прежде всего оценка вашего масштабного вклада в развитие района и всей Астраханской области", — обратился к собравшимся Игорь Мартынов.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

Камызякский район - один из ведущих рыбохозяйственных центров Астраханской области. Расположенный в дельте Волги, район обладает уникальными природными ресурсами, которые создают благоприятные условия для добычи и переработки водных биоресурсов. Рыбохозяйственный комплекс играет системообразующую роль в экономике муниципалитета. На сегодняшний день вылов и переработку водных биологических ресурсов на территории Камызякского района осуществляют 15 рыбодобывающих организаций, обеспечивающих занятость значительной части трудоспособного населения. Для многих жителей Камызякского района работа в рыбной отрасли является не просто источником дохода, а семейным делом, передающимся из поколения в поколение.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

В рамках церемонии лучшие работники отрасли муниципалитета были отмечены благодарственными письмами Думы Астраханской области.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

В завершении мероприятия состоялся концерт творческих коллективов района.

Теги: игорь мартынов, дума астраханской области, день рыбака


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