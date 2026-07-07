Апелляционный суд Парижа смягчил приговор Марин Ле Пен

Апелляционный суд Парижа смягчил обвинительный приговор лидеру парламентской фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен по делу о фиктивном трудоустройстве помощников депутатов "Национального объединения" в Европарламент. Политика приговорили к трем годам лишения свободы, передает телеканал BFMTV.

Из этого срока один год она проведет под электронным браслетом.

Кроме того, суд сократил действие запрета для Ле Пен избираться в органы госвласти, в результате чего она сможет баллотироваться в президенты Франции в 2027 году.

В марте 2025 года Ле Пен, которая по ряду опросов являлась самым популярным политиком во Франции, приговорили к четырем годам лишения свободы (два из них – домашний арест с браслетом, два – условно), штрафу в 100 тыс. евро и запрету на пять лет занимать выборные должности. Судья Парижского суда уточнил, что запрет вступает в силу немедленно, это поставило крест на планах Ле Пен баллотироваться в президенты Франции в 2027 году.

Вместе с Ле Пен были признаны виновными еще восемь евродепутатов – всех их обвинили в растрате бюджетных средств ЕС в пользу партии "Национальное объединение" – речь идет о сумме более 4,6 млн евро.