Юрий Бурлачко и депутаты ЗСК посетили предприятия Павловского района Кубани

Сегодня рабочий день председателя ЗСК Юрия Бурлачко проходит в Павловском районе Кубани. В рамках подготовки к очередному Дню муниципального образования в Законодательном Собрании делегация парламентариев посетила промышленные и сельскохозяйственные объекты муниципалитета, оценила работы по реконструкции систем ЖКХ.

В составе делегации были председатели профильных комитетов ЗСК Андрей Дорошев, Сергей Орленко, Владимир Лыбанев, а также депутаты Антон Толстопятов и Александр Маковеев.Сопровождали гостей глава Павловского района Роман Парахин и председатель Совета муниципального образования Константин Долгов.

На заводе «Грин Рэй Кубань» в станице Павловской парламентариев ознакомили с производством плодоовощных консерв из собственного сырья. На 6 тыс. га земли компания выращивает горошек, кукурузу, фасоль и другие культуры, которые после соответствующей переработки отправляются на продуктовые полки Кубани и других регионов России. В прошлом году заводом произведено свыше 167 млн банок консервированной продукции, что, по словам руководства компании, на 38% больше, чем в предыдущем.

Также в станице Павловской депутаты ЗСК оценили результаты строительства новых и реконструкции старых систем водоотведения. В 2025 году здесь было завершено строительство центральной канализационной станции, напорного коллектора и других сегментов очистных сооружений. Общий объем финансирования составил более 225 млн рублей.

Ознакомились парламентарии и с ходом уборочной кампании. Депутаты ЗСК побывали на одном из полей КФХ «Барсук» Павловского района, где пообщались с аграриями, задействованными в жатве.

«Анализируя темпы развития той или иной территории Кубани, мы обращаем особое внимание на деятельность крупных промышленных и сельскохозяйственных предприятий. И дело не только в том, что они регулярно подпитывают региональную казну налоговыми отчислениями. Большой бизнес в первую очередь обеспечивает муниципалитеты рабочими местами, а значит, поддерживает социально-экономическую стабильность территорий. Вместе с тем не стоит забывать, что немаловажным фактором, влияющим и на работу предприятий, и на качество жизни населения, является состояние жилищно-коммунального хозяйства. Радует то, что в Павловском районе поддержка бизнеса и развитие необходимой инфраструктуры, несмотря на текущие вызовы, носят системный характер», – отметил в ходе рабочей поездки Юрий Бурлачко.