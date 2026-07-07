Юрий Бурлачко и депутаты ЗСК посетили предприятия Павловского района Кубани

08 Июля 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Зачем Абрамович приезжал в Киев?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Экономика Краснодарский край
Фото: kubzsk.ru

Юрий Бурлачко и депутаты ЗСК посетили предприятия Павловского района Кубани

Сегодня рабочий день председателя ЗСК Юрия Бурлачко проходит в Павловском районе Кубани. В рамках подготовки к очередному Дню муниципального образования в Законодательном Собрании делегация парламентариев посетила промышленные и сельскохозяйственные объекты муниципалитета, оценила работы по реконструкции систем ЖКХ.

(2026)|Фото: kubzsk.ru

В составе делегации были председатели профильных комитетов ЗСК Андрей Дорошев, Сергей Орленко, Владимир Лыбанев, а также депутаты Антон Толстопятов и Александр Маковеев.Сопровождали гостей глава Павловского района Роман Парахин и председатель Совета муниципального образования Константин Долгов.

На заводе «Грин Рэй Кубань» в станице Павловской парламентариев ознакомили с производством плодоовощных консерв из собственного сырья. На 6 тыс. га земли компания выращивает горошек, кукурузу, фасоль и другие культуры, которые после соответствующей переработки отправляются на продуктовые полки Кубани и других регионов России. В прошлом году заводом произведено свыше 167 млн банок консервированной продукции, что, по словам руководства компании, на 38% больше, чем в предыдущем.

(2026)|Фото: kubzsk.ru

Также в станице Павловской депутаты ЗСК оценили результаты строительства новых и реконструкции старых систем водоотведения. В 2025 году здесь было завершено строительство центральной канализационной станции, напорного коллектора и других сегментов очистных сооружений. Общий объем финансирования составил более 225 млн рублей.

Ознакомились парламентарии и с ходом уборочной кампании. Депутаты ЗСК побывали на одном из полей КФХ «Барсук» Павловского района, где пообщались с аграриями, задействованными в жатве.

(2026)|Фото: kubzsk.ru

«Анализируя темпы развития той или иной территории Кубани, мы обращаем особое внимание на деятельность крупных промышленных и сельскохозяйственных предприятий. И дело не только в том, что они регулярно подпитывают региональную казну налоговыми отчислениями. Большой бизнес в первую очередь обеспечивает муниципалитеты рабочими местами, а значит, поддерживает социально-экономическую стабильность территорий. Вместе с тем не стоит забывать, что немаловажным фактором, влияющим и на работу предприятий, и на качество жизни населения, является состояние жилищно-коммунального хозяйства. Радует то, что в Павловском районе поддержка бизнеса и развитие необходимой инфраструктуры, несмотря на текущие вызовы, носят системный характер», – отметил в ходе рабочей поездки Юрий Бурлачко.

Теги: юрий бурлачко, зск, Парламенты ЮФО, Парламенгты СКФО


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети