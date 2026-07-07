Где обоснование отмены домашних заданий в 1 классе? - депутат Филатова

То, что с 1 сентября у первоклассников официально отменены домашние задания, вызывает только недоумение. Об этом заявила депутат Госдумы от КПРФ Ирина Филатова.

Она не понимает, "на основании каких исследований и педагогических подходов сделан такой вывод". "Хотелось бы увидеть профессиональное обоснование этого шага", - пишет депутат.

Филатова отметила, что больше доверяет классической отечественной педагогической школе и той системе образования, которая позволила СССР создать одну из лучших образовательных моделей в мире.

Некоторые учителя уже заявили, что власти без всякого обсуждения со специалистами пошли на разрушительный шаг.

Народный учитель России, научный руководитель президентского лицея №239 и единственный в мире педагог-наставник двух филдсовских лауреатов Сергей Рукшин подчеркивает, что домашнее задание выполняет важнейшие функции. Это прежде всего воспитательная: ребенка нужно с детства приучать к труду, а не растить бездельников. Также это функция повторения и запоминания. Таковы законы памяти: чтобы знания закрепились, их нужно повторить через час, через день, через неделю и через месяц. Без домашних заданий механизм запоминания не работает. Если же убрать "домашку", то российская школа станет как американская, которая является социальным учреждением, где просто держат детей, считает народный учитель.