08 Июля 2026
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Фото: скриншот с трансляции &quot;ОргЗдрав-2023&quot;

Где обоснование отмены домашних заданий в 1 классе? - депутат Филатова

То, что с 1 сентября у первоклассников официально отменены домашние задания, вызывает только недоумение. Об этом заявила депутат Госдумы от КПРФ Ирина Филатова.
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Она не понимает, "на основании каких исследований и педагогических подходов сделан такой вывод". "Хотелось бы увидеть профессиональное обоснование этого шага", - пишет депутат.

Филатова отметила, что больше доверяет классической отечественной педагогической школе и той системе образования, которая позволила СССР создать одну из лучших образовательных моделей в мире.

Некоторые учителя уже заявили, что власти без всякого обсуждения со специалистами пошли на разрушительный шаг.

Народный учитель России, научный руководитель президентского лицея №239 и единственный в мире педагог-наставник двух филдсовских лауреатов Сергей Рукшин подчеркивает, что домашнее задание выполняет важнейшие функции. Это прежде всего воспитательная: ребенка нужно с детства приучать к труду, а не растить бездельников. Также это функция повторения и запоминания. Таковы законы памяти: чтобы знания закрепились, их нужно повторить через час, через день, через неделю и через месяц. Без домашних заданий механизм запоминания не работает. Если же убрать "домашку", то российская школа станет как американская, которая является социальным учреждением, где просто держат детей, считает народный учитель.

Теги: домашнее задание, школа, дети


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