Минцифры не рассматривает вопрос о введении платы за иностранный интернет-трафик

Минцифры России опровергло сообщения и слухи о возможном введении повышенной платы за иностранный интернет-трафик. Такой вопрос сейчас не рассматривается, сообщил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Иван Лебедев, отвечая на вопросы депутатов Госдумы.

Информация о планах правительства по введению платы за зарубежный трафик обсуждалась минувшей весной, когда власти ужесточили политику по блокировкам и ограничениям в сети. Тогда СМИ писали, что плату за превышение лимита в 15Гб введут летом или осенью (после выборов). Сроки эти обосновывали не только предстоящей выборной кампанией, но и подготовкой технической возможности операторов подсчитывать трафик.

Сообщалось, что Минцифры использует эту инициативу для борьбы с VPN. Операторы воспринимают зашифрованный трафик как международный, поэтому плата за превышение лимита станет финансовым барьером для пользователей.