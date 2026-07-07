08 Июля 2026
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Транспортная революция в Екатеринбурге набирает обороты

Екатеринбург переживает эпоху масштабных преобразований в сфере городского транспорта. На международной выставке "Иннопром" глава города Алексей Орлов заключил стратегические соглашения, которые определят будущее транспортной системы мегаполиса.

Важным шагом стало сотрудничество с компанией "ММ-Тех", которое открывает новую главу в развитии экологичного передвижения. Проект предусматривает создание современной сети велодорожек и парковок, особенно в районах с высокой транспортной доступностью. Особое внимание уделяется безопасности: маршруты будут оборудованы освещением и навигационными системами.

Подписание соглашения о сотрудничестве между администрацией Екатеринбурга и ООО "ММ-Тех" ("Яндекс")(2026)|Фото: Накануне.RU

Параллельно развивается сотрудничество с "ТМХ Городской транспорт", направленное на модернизацию городской трамвайной сети. Город уже получил 18 современных вагонов, а до конца года ожидается поставка еще 50 трехсекционных трамваев. Новые составы адаптированы к суровым климатическим условиям и оснащены передовыми системами комфорта.

Подписание соглашения между администрацией Екатеринбурга и "ТМХ Городской транспорт" на "Иннопроме"(2026)|Фото: Накануне.RU

За последние годы Екатеринбург достиг значительных результатов в обновлении транспортной инфраструктуры. Практически полностью обновлен парк троллейбусов с увеличенным автономным ходом. Решен острый вопрос дефицита водителей общественного транспорта. Активно внедряются современные технологии автоматизации процессов.

Город стремится создать единую транспортную экосистему, объединяя различные виды транспорта в общую сеть. Планируется развитие сервисов микромобильности и внедрение цифровых решений для пассажиров. Особое внимание уделяется созданию безбарьерной среды.

Успешным примером интеграции стал межмуниципальный трамвайный маршрут между Екатеринбургом и Верхней Пышмой, который уже перевез 7,5 млн пассажиров. Этот проект демонстрирует эффективность связности городской агломерации.

Для контроля реализации амбициозных планов создана специальная рабочая группа. Основные показатели успеха включают обновление подвижного состава, повышение технической готовности парка и удовлетворенность горожан качеством перевозок.

Промышленная выставка ИННОПРОМ в Екатеринбурге(2026)|Фото: Накануне.RU

Эти комплексные меры направлены на создание современной, экологичной и удобной транспортной системы, которая не только отвечает текущим потребностям жителей, но и закладывает фундамент для будущего развития мегаполиса. Реализация намеченных планов позволит существенно повысить качество жизни горожан и сделать Екатеринбург одним из самых современных транспортных узлов России.

Теги: транспорт, мобильность, город


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