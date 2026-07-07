В Перми суд взыскал с дорожного подрядчика 127 миллионов за мошенничество при ремонте трасс

В Перми суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании более 127 миллионов рублей ущерба, причиненного преступлением при ремонте федеральных трасс, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Пермского края.

Ленинский районный суд Перми постановил взыскать солидарно с общества с ограниченной ответственностью и его руководителя в пользу "Федеральное управление автомобильных дорог "Урал"свыше 127 млн рублей.

Ранее этим же судом руководитель организации был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как установлено в ходе следствия, подсудимый при выполнении дорожных ремонтных работ подменял основной строительный материал на более дешевый аналог, маскируя хищение средств федерального бюджета под добросовестную коммерческую деятельность. Сумма причиненного ущерба превысила 127 млн рублей.

По ходатайству прокурора суд принял обеспечительные меры для гарантии исполнения решения.