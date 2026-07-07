МТС покроет ЕКАД мобильной связью LTE до конца года

ПАО "МТС" обеспечит до конца года полное покрытие мобильной связью стандарта LTE Северного полукольца Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги (ЕКАД) и прилегающих населенных пунктов. Соответствующее соглашение компания подписала с правительство Свердловской области в рамках международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге.

Региональные власти предоставят ПАО "МТС" инвестиционный налоговый вычет и поможет организовать строительство объектов связи.

"Мы последовательно создаем условия для развития современной цифровой инфраструктуры в регионе. Надежная мобильная связь на основных транспортных магистралях – это вопрос безопасности людей, устойчивой работы экстренных служб, логистики и комфорта жителей. Екатеринбургская кольцевая автодорога является одним из важнейших элементов транспортной системы Свердловской области, поэтому качественная и непрерывная связь здесь имеет принципиальное значение. Для реализации таких проектов мы используем региональные меры поддержки инвесторов, а также продолжаем сотрудничество с операторами связи", – отметил губернатор Денис Паслер.

Мобильная сеть будет обновлена на железнодорожных станциях Палкино, Огородная, Шувакиш и Сысерть, а также на прилегающих к ЕКАД населенных пунктах, дачных и коттеджных поселках – Светлая речка, Ягодный, Садовый, Северка и других.